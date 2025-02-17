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Ушаков назвал главную задачу встречи с делегацией США в Эр-Рияде

Сегодня российская делегация прибыла в столицу Саудовской Аравии.
Сергей Лебедев 2025-02-17 22:46:11
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Главной задачей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии является нормализация отношений между двумя странами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», - сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыли в Эр-Рияд. Там на завтра запланированы переговоры с американской делегацией.

Предполагается, что одной из центральных тем встречи станет урегулирование украинского конфликта. Также стороны обсудят подготовку встречи российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

#Россия #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #встреча #нормализация отношений #Юрий Ушаков
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