Ушаков назвал главную задачу встречи с делегацией США в Эр-Рияде

Главной задачей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии является нормализация отношений между двумя странами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», - сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыли в Эр-Рияд. Там на завтра запланированы переговоры с американской делегацией.

Предполагается, что одной из центральных тем встречи станет урегулирование украинского конфликта. Также стороны обсудят подготовку встречи российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.