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Маск назвал «компетентным лидерством» прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд

Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с США.
Виктория Бокий 2025-02-18 06:26:24
© Фото: IMAGO, Aaron Schwartz, CNP Medi, Globallookpress

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал «компетентным лидерством» прибытие главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова на переговоры с США в Эр-Рияд. Об этом глава департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов написал на своей странице в X.

«Вот так выглядит компетентное лидерство», - говорится в сообщении американского миллиардера.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с США. Встреча американской и российской сторон состоится уже 18 февраля.

Планируется, что на встрече делегаций обсудят восстановление российско-американских отношений. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны поднимут вопрос подготовки и организации возможных переговоров лидеров двух стран по урегулированию ситуации на Украине.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #илон маск #переговоры #Эр-Рияд #Юрий Ушаков
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