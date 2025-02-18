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Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Дмитриев заявил, что американские переговорщики пока не давали прямых обещаний своим российским коллегам.
Владимир Рубанов 2025-02-18 06:28:53
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его команда по переговорам «великолепно решают проблемы», заявил CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он находится в Саудовской Аравии, где будет участвовать в двусторонних переговорах с Соединенными Штатами.

Переговоры между США и Россией должны начаться во вторник. Дмитриев сказал, что уже встретился с несколькими членами команды Трампа в Эр-Рияде.

«Все, что я могу сказать, - это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», - сказал глава РФПИ.

Дмитриев заявил, что американские переговорщики пока не давали прямых обещаний своим российским коллегам.

«Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», - заявил Дмитриев.

Он также опроверг утверждения о том, что Россия в первую очередь стремилась смягчить санкции, которым подверглась страна. Глава РФПИ заявил, что экономики США и России могли бы выиграть от совместной работы.

«Я думаю, что очень важно строить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира», - добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прибыли в столицу Саудовской Аравии. По поручению президента они примут участие в переговорах с представителями США.

На встрече будут обсуждать в первую очередь двусторонние отношения. Кроме того, встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи двух президентов.

Ушаков сообщал, что российскую сторону также, возможно, будет представлять глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

#делегация #Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #переговоры #Эр-Рияд #РФПИ #Кирилл Дмитриев #Юрий Ушаков
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