Белый дом: встреча РФ и США стала монументальным шагом к миру на Украине

В Белом доме назвали переговоры России и США в Эр-Рияде «монументальным шагом» к мирному урегулированию конфликта на Украине.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News, которая также отметила, что был сделан существенный первый шаг в этом направлении. По словам пресс-секретаря, Вашингтон также поддерживает контакты с украинской стороной и европейскими союзниками.

Встреча делегаций России и США на высоком уровне состоялась сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии и продлилась более четырех часов.

Одним из результатов сегодняшнего контакта стало оформление переговорного процесса по Украине между РФ и США. На данный момент известно, что американскую сторону будет представлять спецпред президента США по Украине Кит Келлог, переговорщик Москвы еще не назначен.