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Белый дом: встреча РФ и США стала монументальным шагом к миру на Украине

Встреча между представителями РФ и США продлилась четыре часа, российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 21:40:52
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

В Белом доме назвали переговоры России и США в Эр-Рияде «монументальным шагом» к мирному урегулированию конфликта на Украине.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News, которая также отметила, что был сделан существенный первый шаг в этом направлении. По словам пресс-секретаря, Вашингтон также поддерживает контакты с украинской стороной и европейскими союзниками.

Встреча делегаций России и США на высоком уровне состоялась сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии и продлилась более четырех часов.

Одним из результатов сегодняшнего контакта стало оформление переговорного процесса по Украине между РФ и США. На данный момент известно, что американскую сторону будет представлять спецпред президента США по Украине Кит Келлог, переговорщик Москвы еще не назначен.

#Россия #сша #Белый дом #Эр-Рияд #мирное урегулирование на украине #кэролайн ливитт #встреча в эр-рияде
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