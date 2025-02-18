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Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде

Делегации провели очень серьезный разговор по всем вопросам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Анна Горбатова 2025-02-18 15:11:42
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки завершили переговоры в Эр-Рияде. Переговорный процесс длился более четырех часов.

Стороны обсудили то, что две великие страны не могут не общаться друг с другом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров, что пока конкретную дату встречи лидеров двух держав Владимира Путина и Дональда Трампа назвать трудно. Он добавил, что делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».

Пока трудно сказать, что позиции Москвы и Вашингтона сближаются, однако речь об этом в ходе переговоров шла, добавил Ушаков.

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Встреча состоялась в одном из дворцов саудовской королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин.

#Россия #сша #Ушаков #переговоры #Дмитриев
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