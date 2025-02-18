Начало положено: о чем договорились США и РФ в Эр-Рияде

Несколько раундов переговоров - 4,5 часа с короткими паузами не более 15 минут. Первые итоги первого за несколько лет прямого диалога Москвы и Вашингтона подводит глава российского МИД Сергей Лавров.

«Марко Рубио в начале нашей беседы подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях - для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами. Мы с этим полностью согласились, согласились и в том, что эти национальные интересы, конечно, далеко не всегда будут совпадать, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и иного рода, но когда национальные интересы совпадают, надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты и в геополитических сферах, и в экономических делах», - заявил министр.

Лавров называет диалог «полезным». А американский дипломат Стив Уиткофф отметил исключительность итогов встречи.

«Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров», - охарактеризовал встречу спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Обе делегации наметили дорожную карту нормализации двусторонних отношений. Это еще не полноценная «оттепель», но градус со знаком «плюс».

«Первое и, наверное, самое срочное и тем более не самое сложное - это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России... Вторая договоренность - согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы, и как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса», - рассказал Лавров.

И третья, фундаментальная договоренность - создавать условия для дальнейшего полноценного сотрудничества. Одна из главных тем переговоров - Украина. И некоторые западные СМИ уже начали спекулировать: появились новости о трехступенчатом плане урегулирования: «завершение огня - выборы на Украине - подписание мирного договора» - но ничего подобного сегодня не обсуждали.

«Я не видел этой информации, этих сообщений. Я, правда, когда сегодня пробегал новости, нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США Китом Келлогом, и Келлог проинформировал его о некоем плане урегулирования. Там не сказано было - три пункта или четыре, но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что он не может раскрыть детали. План нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», - сказал министр иностранных дел РФ.

Российская сторона также напомнила о твердости своей позиции в вопросе размещения какого-либо западного военного контингента на Украине.

«Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза интересами Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами - ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо», - подчеркнул Сергей Лавров.

Пока шли переговоры в Эр-Рияде, Зеленского в Анкаре принимал Эрдоган. Президент Турции на итоговой пресс-конференции заявил о необходимости завершения конфликта. А глава Киевского режима добавил, что от США поддержки не чувствует, а в Саудовскую Аравию завтра не полетит. К слову, о самом Зеленском глава Госдепа так ничего и не сказал. А наши журналисты у Лаврова интересовались: в курсе ли американцы о ядерном терроризме Киева и недавних ударах ВСУ по Чернобылю, Энергодару и другим важным энергетическим объектам.

«Этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам. Кстати сегодня наши американские коллеги говорили, может быть как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжений населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины», - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава Госдепа Марко Рубио уже в ходе общения с американской прессой отметил: одной встречи для «прочного мира» пока недостаточно, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.

«Целями встречи было продолжение телефонного разговора между президентами, состоявшегося неделю назад, и начало налаживания связей. Работа еще продолжается. Сегодняшний день - первый шаг на долгом и трудном, но важном пути. Президент Трамп хочет завершить этот конфликт», - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Хоть и не прямо, но Марко Рубио дал понять: тему санкционных ограничений тоже обсуждали, и американская сторона стремится исправить те ошибки, которые допустила прежняя администрация Байдена. За экономический вектор на переговорах от российской стороны - глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Один из первых документов, которые сегодня показали американцам - ущерб экономики США от антироссийских санкций наглядно в цифрах - свыше 300 миллиардов долларов.

«Относятся очень серьезно, уважительно. Положено очень важное начало для диалога, уважительного диалога, равноправного диалога, диалога, основанного на понимании друг друга, поэтому видим вот такой настрой. Да, безусловно, очень много разногласий, очень много было создано командой Байдена, попыток разрушить коммуникацию, в принципе очень много было неправильной инфомрации, но способ исправить это, - это общаться, находить точки соприкосновения, в том числе по большому количеству вопросов, где действительно мы вместе можем развивать Арктические проекты и так далее», - отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вопрос, которые волнует и американских и российских журналистов: назначена ли дата встречи двух лидеров.

«Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи», - прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

К слову, едва в мировых СМИ появились первые новости о переговорах Москвы и Вашингтона - акции Санкт-Петербургской биржи взлетели аж на 20%. Диалог в Эр-Рияде члены нашей делегации называют «позитивным». Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Россия и США договорились уважать интересы друг друга.