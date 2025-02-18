МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил, что РФ и США согласовали скорое создание процесса по Украине

Россия назначит своих переговорщиков после объявления делегатов американской стороны.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 16:51:33
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и США согласовали, что в ближайшее время будет сформирован переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Ожидается, что президент России Владимир Путин назначит переговорщиков от нашей страны после того, как американская сторона обозначит своих делегатов, добавил министр.

В ходе пресс-конференции Лавров также отметил, что в США назвали фейком наличие некоего трехэтапного плана завершения украинского конфликта.

Напомним, ранее сегодня в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США на высоком уровне, они длились более четырех часов. Стороны договорились создать отдельные команды для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

Помимо Сергея Лаврова, Москву в столице Саудовской Аравии также представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.

 

#Россия #Сергей Лавров #сша #Владимир Путин #переговоры #мирное урегулирование на украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 