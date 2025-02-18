Лавров заявил, что РФ и США согласовали скорое создание процесса по Украине

Россия и США согласовали, что в ближайшее время будет сформирован переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Ожидается, что президент России Владимир Путин назначит переговорщиков от нашей страны после того, как американская сторона обозначит своих делегатов, добавил министр.

В ходе пресс-конференции Лавров также отметил, что в США назвали фейком наличие некоего трехэтапного плана завершения украинского конфликта.

Напомним, ранее сегодня в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США на высоком уровне, они длились более четырех часов. Стороны договорились создать отдельные команды для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

Помимо Сергея Лаврова, Москву в столице Саудовской Аравии также представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.