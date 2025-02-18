США выбрали Келлога своим представителем в переговорную группу по Украине

США выбрали представителем на переговорном процессе с Россией по Украине спецпреда американского президента Кита Келлога, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Келлог займется контактами с Киевом и Европой, российско-американскими же отношениями и их развитием займется другой специально назначенный человек.

Напомним, подготовка переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса оформилась в ходе встречи делегаций России и США в Эр-Рияде. Представителя российской стороны назначит президент Владимир Путин, на данный момент его личность неизвестна.