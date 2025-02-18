МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

За столом сидят представители двух стран, а также Саудовской Аравии.
Владимир Рубанов 2025-02-18 10:47:05
© Фото: МИД России © Видео: ТРК «Звезда»

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры между делегациями России и США. В распоряжении «Звезды» оказались первые кадры с места. За столом сидят представители двух стран, а также Саудовской Аравии.

Участники российско-американских переговоров, как ожидается, в первую очередь обсудят восстановление полного спектра двусторонних отношений, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи двух президентов.

В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Весь мир следит за возможностью улучшения отношений между Россией и США, заявил перед встречей Кирилл Дмитриев. По его словам, налаживание двусторонних связей будет способствовать решению глобальных задач.

Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними, подчеркивал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Столица Саудовской Аравии была выбрана местом встречи, поскольку удобна для обеих сторон, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

#Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #Кирилл Дмитриев #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 