Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры между делегациями России и США. В распоряжении «Звезды» оказались первые кадры с места. За столом сидят представители двух стран, а также Саудовской Аравии.

Участники российско-американских переговоров, как ожидается, в первую очередь обсудят восстановление полного спектра двусторонних отношений, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи двух президентов.

В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Весь мир следит за возможностью улучшения отношений между Россией и США, заявил перед встречей Кирилл Дмитриев. По его словам, налаживание двусторонних связей будет способствовать решению глобальных задач.

Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними, подчеркивал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Столица Саудовской Аравии была выбрана местом встречи, поскольку удобна для обеих сторон, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.