МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков заявил, что переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними

К российской делегации также может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавил помощник президента РФ.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 18:12:13
© Фото: Станислав Красильников, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними, на них будут присутствовать представители России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», - объявил помощник президента повестку предстоящей встречи.

Он добавил, что российскую сторону также, возможно, будет представлять глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее сообщалось о том, что в Эр-Рияд поедут глава МИД РФ Сергей Лавров и сам Ушаков.

Напомним, встреча между делегациями Москвы и Вашингтона должна состояться во вторник, 18 февраля. На ней поднимут вопрос подготовки к возможным переговорам по украинскому вопросу и к встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Столица Саудовской Аравии была выбрана местом встречи, так как удобна для обеих сторон, ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

#Россия #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 