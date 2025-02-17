Ушаков заявил, что переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними

Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними, на них будут присутствовать представители России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», - объявил помощник президента повестку предстоящей встречи.

Он добавил, что российскую сторону также, возможно, будет представлять глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее сообщалось о том, что в Эр-Рияд поедут глава МИД РФ Сергей Лавров и сам Ушаков.

Напомним, встреча между делегациями Москвы и Вашингтона должна состояться во вторник, 18 февраля. На ней поднимут вопрос подготовки к возможным переговорам по украинскому вопросу и к встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Столица Саудовской Аравии была выбрана местом встречи, так как удобна для обеих сторон, ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.