Песков: Саудовская Аравия как место для переговоров устроила РФ и США

Саудовская Аравия была выбрана в качестве места для проведения переговоров между Россией и США, потому что удовлетворяет обе стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это было совместное решение двух сторон.

«Президент Трамп упомянул Саудовскую Аравию как возможное место для встречи на высшем уровне. Это место в целом устраивает как американскую, так и российскую», - рассказал представитель Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде встретятся с представителями США. Стороны будут обсуждать в первую очередь восстановление отношений между странами, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, по его словам, российская и американская делегация обсудят подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.