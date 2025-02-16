В Абхазии состоится второй тур президентских выборов

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов на президентских выборах в Абхазии, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Он добавил, что во второй тур прошли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

«Завершили подсчет. Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович», - цитирует ТАСС председателя ЦИК.

Дмитрий Маршан также рассказал, что 16 февраля в 12:00 объявят предварительные итоги.

Предыдущий президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку в ноябре 2024 года «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране». Парламент отставку принял. Уже после этого события Бжания выступил против проведения конституционных реформ в стране и призвал граждан сохранить политическое устройство республики таким, каким оно является сейчас.