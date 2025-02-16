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В Абхазии состоится второй тур президентских выборов

Во втором туре примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Причиной его проведения стало то, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов в первом туре.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 04:40:32
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов на президентских выборах в Абхазии, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Он добавил, что во второй тур прошли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

«Завершили подсчет. Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович», - цитирует ТАСС председателя ЦИК.

Дмитрий Маршан также рассказал, что 16 февраля в 12:00 объявят предварительные итоги.

Предыдущий президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку в ноябре 2024 года «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране». Парламент отставку принял. Уже после этого события Бжания выступил против проведения конституционных реформ в стране и призвал граждан сохранить политическое устройство республики таким, каким оно является сейчас.

#в стране и мире #Выборы #Абхазия #второй тур
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