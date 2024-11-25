Бжания призвал сохранить существующую политическую систему в Абхазии

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания выступил против проведения конституционных реформ в стране и призвал тщательно изучить этот вопрос. По мнению политика, произошедшие в республике события нанесли ей имиджевый ущерб, хотя ситуация и не дошла до точки невозврата.

Ранее представители оппозиции и местные общественники пришли к выводу о необходимости проведения реформ в стране, которые подразумевали бы переход к смешанной избирательной системе во время парламентских выборов.

«Политическое устройство республики должно быть таким, каким оно является», - сказал Бжания в интервью ТАСС.

Бжания также обвинил оппозицию в попытках подорвать стабильность в республике и раскритиковал своих политических противников за действия, которые могли испортить отношения с Россией.

Напомним, парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании 19 ноября. До следующих выборов исполнять обязанности главы республики будет Бадра Гунба. До избрании нового президента члены кабинета министров сохранят свои портфели.

Бжания ушел со своего поста после ряда протестных акций оппозиции, лидеры которой недовольны соглашением об инвестициях с Россией. Протестующие посчитали, что реализация этого соглашения приведет к потере местным населением своих рабочих мест. В итоге демонстранты заняли ряд государственных зданий и призвали президента к отставке.