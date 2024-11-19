МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Абхазии Бжания подал в отставку

Решение принято после проведения переговоров с оппозицией.
Глеб Владовский 2024-11-19 03:18:09
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Соответствующая информация появилась инфоцентре главы республики.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 65 республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента», - говорится в опубликованном заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что решение об отставке Бжании рассмотрит абхазский парламент. Само решение о подаче заявления принято после состоявшихся переговоров представителей власти и оппозиции.

Ранее сообщалось, что представители оппозиции предприняли попытку захватить местную телерадиокомпанию.

#оппозиция #переговоры #Абхазия #Аслан Бжания #отставка президента
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 