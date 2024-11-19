Президент Абхазии Бжания подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Соответствующая информация появилась инфоцентре главы республики.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 65 республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента», - говорится в опубликованном заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что решение об отставке Бжании рассмотрит абхазский парламент. Само решение о подаче заявления принято после состоявшихся переговоров представителей власти и оппозиции.

Ранее сообщалось, что представители оппозиции предприняли попытку захватить местную телерадиокомпанию.