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Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании

Президент подал в отставку в ночь на 19 ноября «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 15:58:36
© Фото: presspresidentofabkhazia, Telegram

Парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании. Временно исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Бадра Гунба, сообщает местное агентство «Апсныпресс».

В тайном голосовании принял участие 31 депутат. Решение было принято 28 голосами за, один человек проголосовал против, еще два бюллетеня признали недействительными.

Уточняется, что все министры сохранят свои кресла до избрания нового президента.

Бжания подал в отставку в ночь на 19 ноября по результатам переговоров с оппозицией. В заявлении говорится, что подобное решение было принято «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

Напомним, протесты в республике начались примерно неделю назад на фоне недовольства со стороны оппозиции соглашением об инвестициях с Россией. Протестующие считают, что это приведет к потере местным населением рабочих мест. В итоге оппозиция заняла государственные здания и призвала президента к отставке.

#протесты #оппозиция #Абхазия #отставка #Аслан Бжания #президент абхазии
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