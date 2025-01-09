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Эколог оценил угрозу уничтожения Лос-Анджелеса лесными пожарами

Из-за разгула стихии в Лос-Анджелесе сгорели многие дома и автомобили, тысячи человек были вынуждены эвакуироваться.
Ян Брацкий 2025-01-09 11:43:47
© Фото: Jon Putman, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Спасатели в США справятся с масштабными природными пожарами в Калифорнии в ближайшие две недели, но для этого им потребуется мобилизация всех сил. Таким мнением со «Звездой» поделился эколог Евгений Витишко.

«Не думаю, что Лос-Анджелес у нас выгорит. Тем не менее, для них это новый вызов, с которым они не сталкивались, как и мы с катастрофой в Анапе. Думаю, мобилизуются. Не хватает техники и людей, многие вещи необходимо решать», - рассказал Витишко.

Сейчас пожарным необходимо остановить дальнейшее распространение пламени, считает он. Локализовать пожары и заняться их тушением.

«Площадь большая, конечно. Сначала надо локализовать, разбить пожар на сектора. У них богатый опыт, многие методики тушения природных пожаров мы брали у них. Не вижу ничего такого, с чем человечество не сможет справиться», - подытожил эколог.

Напомним, утром седьмого января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс вспыхнул крупный природный пожар. Огонь стремительно распространялся из-за ветра и сухой погоды. Калифорнийские власти были вынуждены ввести режим ЧС. Более 30 тысяч жителей покинули свои дома, многие из которых полностью сгорели, включая виллы голливудских актеров Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, а также вице-президента США Камалы Харрис.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньсома уйти в отставку. В социальной сети республиканец напомнил ему, что в пепел превращаются самые красивые и лучшие районы США.

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