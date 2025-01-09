В Лос-Анджелесе бульдозерами расчищали дороги от брошенных машин

В престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс пожарным, чтобы добраться до очагов возгорания, пришлось бульдозерами расчищать дороги от брошенных автомобилей. Об этом «Звезде» рассказал местный житель. Свои дома экстренно покинул более 30 тысяч человек.

«В связи с эвакуацией большое количество людей одновременно попыталось покинуть зону пожара. Возникли большие пробки. Многие бросили машины на дороге и эвакуировались пешком», - отметил он.

Напомним, утром 7 января крупный природный пожар вспыхнул в Лос-Анджелесе. В штате Калифорния введен режим масштабного бедствия.

Многие люди уже лишились своих домов. Так, например, в Малибу даже сгорел особняк известной актрисы Пэрис Хилтон.