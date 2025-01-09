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Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценили в $52-57 млрд

Сейчас в Южной Калифорнии бушуют пять пожаров, которые называют одними из самых разрушительных в истории региона.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 02:36:26
© Фото: Ringo Chiu, Keystone Press Agency Globallookpress

Ущерб от лесных пожаров вокруг Лос-Анджелеса, штат Калифорния, оценили в $52-57 млрд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. К данному моменту число жертв равно пяти.

В это время в регионе продолжают бушевать пять лесных пожаров на фоне сухой и ветреной погоды, спасатели не могут локализовать новообразовавшиеся очаги. Так, в районе Палисейдс пожар уничтожил как минимум 300 строений, более 13 300 находятся под угрозой.

Напомним, ранее жителей Палисейдс принудительно эвакуировали, речь идет о 27 тысячах человек. В зоне эвакуации в том числе находится резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Пожары в регионе назвали одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса.

#сша #лос-анджелес #жертвы #пожары #ущерб
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