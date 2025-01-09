Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценили в $52-57 млрд

Ущерб от лесных пожаров вокруг Лос-Анджелеса, штат Калифорния, оценили в $52-57 млрд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. К данному моменту число жертв равно пяти.

В это время в регионе продолжают бушевать пять лесных пожаров на фоне сухой и ветреной погоды, спасатели не могут локализовать новообразовавшиеся очаги. Так, в районе Палисейдс пожар уничтожил как минимум 300 строений, более 13 300 находятся под угрозой.

Напомним, ранее жителей Палисейдс принудительно эвакуировали, речь идет о 27 тысячах человек. В зоне эвакуации в том числе находится резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Пожары в регионе назвали одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса.