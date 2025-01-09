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Особняк Пэрис Хилтон в Малибу сгорел дотла из-за пожаров

Актриса назвала произошедшее невосполнимой утратой.
Сергей Лебедев 2025-01-09 08:48:50
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Малибу сгорел дом известной американской актрисы, телеведущей и модели Пэрис Хилтон. Он был уничтожен природным пожаром, охватившим юг Калифорнии. О происшествии звезда рассказала на своих страничках в социальных сетях.

«Сердце разбито. Это не передать словами... С домом связано много ценных воспоминаний. Это место, где Феникс (сын Пэрис Хилтон. - Прим. ред.) сделал свои первые шаги», - написала она.

По словам звезды, для нее это невосполнимая утрата. При этом Пэрис Хилтон добавила, что благодарна судьбе за то, что ее семья сейчас в безопасности.

Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии бушуют с 7 января. Огонь уничтожил уже более тысячи домов. Сегодня президент США Джо Байден объявил о введении в штате режима масштабного бедствия.

#пожар #дом #Звезда #актриса #Калифорния #Модель #огонь #телеведущая #пэрис хилтон #Малибу
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