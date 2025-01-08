Почти 90% датчан высказались против передачи Гренландии США

Почти 90% опрошенных датчан выступили против передачи Гренландии США, сообщает агентство Ritzau по результатам исследования, проведенного 6-7 января. Оно появилось на фоне заявления избранного американского президента Дональда Трампа о желании получить контроль над островом.

Так, среди 1065 человек 89,2% отрицательно отнеслись к идее принадлежности острова к США, 4,5% - положительно, пишет ТАСС. В понедельник, 6 января, датский премьер-министр Метте Фредериксен вновь подчеркнула, что «Гренландия принадлежит гренландцам».

Напомним, ранее правительство Дании резко отвергло стремление американского политика купить Гренландию и на этом фоне увеличило расходы на оборону. Накануне Трамп объяснил свое намерение «целями национальной безопасности» и защитой от кораблей России и Китая.