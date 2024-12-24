В Дании возмутились словами Трампа о покупке Гренландии

В Дании осудили слова избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Ранее новый американский лидер назвал абсолютной необходимостью владение островом и контроль над автономией.

«Неприемлемо, чтобы союзная страна стала мечтать о захвате контроля над датской территорией», — заявил депутат датского парламента.

Депутат датского парламента Расмус Ярлов назвал неприемлемым, что дружественная страна мечтает о захвате территории Дании. Также депутат Карстен Хенге в эфире DR заявил о «циничности политики сверхдержавы».

Напомним, что Трамп еще в 2019 заявил о намерении приобрести Гренландию в бессрочное владение. Тогда сообщалось, что его администрация хотела предложить властям страны $600 млн в год.