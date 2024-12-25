Дания увеличила расходы на оборону Гренландии после слов Трампа

Правительство Дании после высказываний Дональда Трампа увеличило финансировании обороны Гренландии. Об этом сообщает BBC.

Оборонные расходы увеличили благодаря пакету, размер которого министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен оценил как «двузначное число миллиардов» крон, что эквивалентно примерно 1,5 миллиардам долларов.

«Среди запланированных мер - приобретение двух беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, двух патрульных кораблей и двух собачьих упряжек», - отметил министр обороны страны.

Он также подчеркнул, что данные шаги были продуманы ранее, «но иронично эти планы» совпали с высказываниями Трампа о необходимости контроля над островом.

Избранный президент США заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию, назвав это вопросом национальной безопасности. Особенно он отметил стратегическую важность космической базы Питуффик, расположенной на острове. Эти планы вызвали критику со стороны некоторых политиков Дании, включая депутата Расмуса Ярлова, который осудил желание союзника захватить территорию.