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МИД Дании: Гренландия может стать независимой, но не штатом США

Ларс Люкке Расмуссе заявил, что Дания открыта для диалога с США.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 22:37:43
© Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссе, считает, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят жители, но вряд ли будет в составе США. Об этом сообщили Reuters.

«Мы полностью признаем, что Гренландия имеет свои амбиции. Если они реализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным штатом в США», — следует из материалов.

При этом Расмуссе заявил, что Дания открыта для диалога с США. В МИД даже высказались о возможности работать еще теснее, чтобы «обеспечить реализацию американских амбиций».

Ранее Шольц заявил, что многие европейские союзники не понимают риторику Трампа о присоединении Гренландии и Панамского канала. По мнению канцлера, неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права.

При этом, новый глава Белого дома не исключил военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

#сша #Трамп #Гренландия #Дания #Ларс Люкке Расмуссе #мид дании
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