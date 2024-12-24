«Жизненно важно для США»: как Трамп планирует перекроить карту мира

Новые сигналы о том, что Америка собирается перекраивать карту мира, прозвучали из Аризоны. И если недавнее предложение вновь избранного президента США Дональда Трампа стать Канаде 51-м штатом, а премьеру Джастину Трюдо - его губернатором было не более чем шутка, то требование вернуть в собственность Вашингтона Панамский канал улыбку явно не вызывает.

«Панамский канал - жизненно важный объект для США, поскольку он играет ключевую роль в американской и мировой экономике, а также обеспечивает нашу национальную безопасность. Вы, вообще, слышали про Панамский канал? Так вот, нас там грабят, как и везде! Мы добьемся того, чтобы полностью вернуть Панамский канал США. Быстро и без всяких разговоров. Мы больше не намерены это терпеть», - заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Основная претензия Трампа - стоимость за проход судов, которая зависит от вместимости и водоизмещения кораблей и может доходить до 2,5 тысячи долларов. Учитывая, что через эту водную артерию проходит значительное количество грузов и почти 70% товарооборота Америки, тариф по бюджету США определенно бьет, но дело здесь не только в торговле. Панамский канал стратегически важен и для военного флота США. К слову, водная артерия перешла в юрисдикцию Панамы в 2000 году - договор о передаче управления каналом Панаме подписали лидер США Джимми Картер и Омар Торрихос еще в конце 1970-х. Сегодня там четко дают понять, что-либо менять там не намерены.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению», - прокомментировал президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино.

В ответ на заявление Мулино Дональд Трамп разместил ироничный пост в соцсетях со словами «Это мы еще посмотрим» и прикрепил фотографию Панамского канала с флагом Америки на фоне, подписав ее «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов». Но на этом урок географии от США не закончился. Выбрав на должность будущего посла в Дании Кена Хауэри, Дональд Трамп сообщил, что собственностью Вашингтона должна стать и Гренландия. К слову, там располагается космическая база США Питуффик. И хотя географически остров находится в Северной Америке, фактически же входит в состав Датского королевства. Это решение Трамп назвал «абсолютной необходимостью в целях национальной безопасности». О том, что будущий хозяин Белого дома готовит еще ряд изменений во внешней и внутренней политике, анонсируют его сторонники в конгрессе.

«Президент Трамп говорит не только Панаме, но и нашим друзьям и врагам по всему миру, что Америка вернулась и требует к себе справедливого отношения. Это касается тарифов, экономики и внешней политики», - пояснил член палаты представителей от Республиканской партии Чак Флейшман.

В первый же день после инаугурации Трамп намерен объявить крупнейшую во всей истории США депортацию нелегальных мигрантов. По некоторым данным, только в прошлом году на территорию Америки перебрались около трех миллионов мигрантов из целого ряда стран мира - Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Кубы, Сальвадора, Филиппин и даже азиатских стран.

«Я не знаю, сколько террористов пересекли границу при Джо Байдене (действующий президент США. - Прим. ред.), но когда мы это узнаем, то это будет плохой день для Америки. Однако когда это случится, у нас будет другой президент в Белом доме, Дональд Трамп. Он позаботится о том, чтобы мы отреагировали должным образом», - сказал глава Службы таможенного и пограничного контроля с 2017 по 2018 год Том Хоман.

До инаугурации будущего главы Белого дома остается чуть больше двух недель. И миграционный, энергетический, экономический кризис - это лишь малая часть ошибок Байдена, которые придется исправлять Трампу, как заявил сам вновь избранный президент США.