Шольц: ЕС не понимает позицию Трампа по Гренландии и Панамскому каналу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал намерение избранного президента США Дональда Трампа включить в состав Соединенных штатов Гренландию и Панамский канал. По его словам, многие европейские партнеры выражают непонимание в этой ситуации.

«В связи с текущими событиями я провел обмен мнениями с рядом глав европейских государств и правительств и председателем Европейского совета в обеденное время», — сказал он журналистам.

По мнению канцлера, неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права. Шольц отметил, что его должны соблюдать все: от маленьких государств до могущественных держав.

Помимо европейских партнеров, заявления нового главы Белого дома не оценили и в США. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, считает, что присоединение Гренландии плохая идея и не заслуживает обсуждения.

Тем не менее, ранее Трамп не исключил военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.