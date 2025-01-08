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Шольц: ЕС не понимает позицию Трампа по Гренландии и Панамскому каналу

По мнению канцлера, неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 22:10:56
© Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentu, www.imago-images.de, Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал намерение избранного президента США Дональда Трампа включить в состав Соединенных штатов Гренландию и Панамский канал. По его словам, многие европейские партнеры выражают непонимание в этой ситуации.

«В связи с текущими событиями я провел обмен мнениями с рядом глав европейских государств и правительств и председателем Европейского совета в обеденное время», — сказал он журналистам.

По мнению канцлера, неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права. Шольц отметил, что его должны соблюдать все: от маленьких государств до могущественных держав.

Помимо европейских партнеров, заявления нового главы Белого дома не оценили и в США. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, считает, что присоединение Гренландии плохая идея и не заслуживает обсуждения.

Тем не менее, ранее Трамп не исключил военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

#сша #Трамп #Германия #Европа #Гренландия #Европейский совет #шольц #панамский канал
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