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Блинкен оценил идею присоединения Гренландии к США

По его словам, лучших результатов можно добиться с помощью сотрудничества с союзниками.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 20:03:52
© Фото: IMAGO/Niyi Fote, www.imago-images.de, Global Look Press

Идея, которую продвигает избранный президент США Дональд Трамп, по присоединению к США Гренландии — плоха, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он также заявил, что ее реализация на практике не заслуживает обсуждения.

«Идея, высказанная относительно Гренландии, безусловно, не является хорошей. Но, возможно, более важно то, что это, очевидно, не произойдет. Так что, возможно, нам не следует тратить много времени на обсуждение этого», — сказал он на пресс-конференции в Париже.

Госсекретарь подчеркнул, что лучших результатов можно добиться тесно взаимодействуя с союзниками, а не отталкивая их.

Ранее Трамп не исключил военных средств для для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией. В то же время правительство Дании после таких высказываний увеличило финансировании обороны острова.

#сша #Трамп #Гренландия #Дания #Энтони Блинкен #госсекретарь США #присоединение территорий
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