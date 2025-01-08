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Пентагон: приход Трампа не отразится на военной помощи Украине

«В том или ином виде» работа по укреплению возможностей Киева будет продолжена, заверил представитель министерства обороны США.
Ирина Егорова 2025-01-08 01:43:10
© Фото: Presidential Office of Ukraine Global Look Press

Приход администрации избранного президента США Дональда Трампа не отразится на поставках военной помощи Украине от западных стран, заверили в Пентагоне.

По словам чиновника высокого ранга, работа по укреплению военных возможностей Киева «продолжится в том или ином виде». Однако, конкретных мыслей о том, какие решения все-таки будут предприняты будущей администрацией, пока нет.

«Я в высокой степени уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию», - заявил представитель Пентагона.

Вопрос поставок вооружений для ВСУ будет обсуждаться 9 января на 25-заседании группы западных стран. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн, участники планируют утвердить потребности и цели ВСУ до 2027 года. Эта встреча Контактной группы станет последней для действующего главы Пентагона Ллойда Остина. 

Действующая администрация президента США всеми силами старается передать увеличенные поставки военной помощи для Киева до окончания президентства Джо Байдена. Так, в конце 2024 года Байден анонсировал очередной транш на сумму $1,25 млрд.

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, предполагается, что поставки будут сведены до минимума. Также новый глава Белого дома планирует добиться паузы ведения боевых действий и завершить украинский конфликт «в свой первый рабочий день».

#Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #Пентагон #военная помощь #поставки
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