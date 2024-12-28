AP: США выделили новый пакет помощи для Украины на сумму $1,25 млрд

США отправят Украине новый пакет помощи на сумму 1,25 миллиардов долларов, пишет AP. В издании утверждают, что нынешний президент США стремится отправить ВСУ как можно больше оружия до 20 января, то есть его ухода с поста.

«Ожидается, что Соединенные Штаты объявят, что отправят Украине военную помощь на сумму 1,25 млрд долларов, заявили в пятницу официальные лица США, поскольку администрация Байдена стремится предоставить Киеву как можно больше помощи до ухода с поста 20 января», — следует из материала.

В частности, в новый пакет войдут боеприпасы для ракетных систем «земля-воздух» и системы ПВО HAWK. Кроме того, Соединенные Штаты также отправят ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине. Также американские СМИ утверждали, Вашингтон до окончания президентства Джо Байдена намерен передать Киеву «огромные партии вооружения».