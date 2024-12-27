Избранный президент США Дональд Трамп дал понять странам Европы, что США намерены сократить объемы оказываемой киевскому режиму помощи.

Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

«Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине», - говорится в статье.

Таким образом, Трамп намекает европейским странам на то, что объемы помощи от США будут сокращены.

Накануне президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине - он дал указание Министерству обороны США продолжать усиливать военно-техническую поддержку Киева.

Соединенные Штаты намерены до окончания президентства Джо Байдена передать Украине «огромные партии вооружения». Киевскому режиму хотят отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, включая ракеты для перехвата, и сотни единиц бронетехники.