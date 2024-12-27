МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP узнала о планах Трампа сократить помощь Украине за счет Европы

Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине.
Ирина Егорова 2024-12-27 07:01:03
© Фото: Keiko Hiromi, AFLO, Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять странам Европы, что США намерены сократить объемы оказываемой киевскому режиму помощи.

Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

«Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине», - говорится в статье.

Таким образом, Трамп намекает европейским странам на то, что объемы помощи от США будут сокращены.

Накануне президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине - он дал указание Министерству обороны США продолжать усиливать военно-техническую поддержку Киева.

Соединенные Штаты намерены до окончания президентства Джо Байдена передать Украине «огромные партии вооружения». Киевскому режиму хотят отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, включая ракеты для перехвата, и сотни единиц бронетехники.

#в стране и мире #Украина #сша #Трамп #Европа #военная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 