Остин перед уходом с поста устроит встречу контактной группы по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин планирует собрать еще одну встречу контактной группы по Украине перед тем, как покинет свой пост в 2025 году. Об этом говорится на сайте Пентагона.

«Остин намеревается собрать 25-ю встречу контактной группы по обороне Украины вместе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в новом году», - указано в сообщении.

Предполагается, что на встрече западные союзники представят свой план «эффективной и устойчивой поддержки Украины».

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, действующий американский президент Джо Байден и чиновники его администрации покинут свои посты. Это касается и Ллойда Остина. Однако перед уходом власти США стараются сделать все, что могут, чтобы поддержать киевский режим. Так, Байден 30 декабря объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине.