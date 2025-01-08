Пентагон: в Рамштайне утвердят военные потребности ВСУ до 2027 года

Контактная группа по обороне Украины намерена утвердить потребности и цели ВСУ до 2027 года на запланированной встрече 9 января, заявили в Пентагоне. На 25-ой встрече на авиабазе Рамштайн в Германии будут присутствовать восемь лидеров коалиции в рамках контактной группы.

«Лидеры этих коалиций должны будут одобрить дорожные карты, в которых будут изложены потребности и цели Украины в области военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года», - говорится в заявлении ведомства.

Дорожные карты будут составлены, чтобы дать возможность донорам планировать помощь Украине в будущем. Отмечается, что очередная встреча Контактной группы станет последней для действующего главы Пентагона Ллойда Остина.

Напомним, ранее стало известно, что на 25-ой встрече по Украине будет также присутствовать украинский министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что на встрече западные союзники представят свой план «эффективной и устойчивой поддержки Украины».