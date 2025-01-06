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Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Еля

Южнокорейского президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в стране, его уже пытались арестовать 3 января.
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 04:47:00
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Global Look Press

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента страны Юн Сок Еля по делу о мятеже, пишет агентство Yonhap со ссылкой на управление антикоррупционных исследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO).

«CIO попросило полицию взять на себя исполнение ордера на задержание президента Юн Сок Еля», - говорится в публикации.

Уточняется, что соответствующий запрос с просьбой о сотрудничестве направили в полицию поздно вечером в воскресенье, 5 января, за день до того, как истекает срок действия ордера на арест главы государства. Ордер был выдан 31 декабря в соответствии с заявлением управления, его действие завершается в полночь 6 января.

Ранее правоохранители уже пытались задержать Юн Сок Еля. К его резиденции прибыли сотрудники полиции и CIO, однако они не смогли войти в само здание, так как им препятствовала служба безопасности президента.  

Напомним, Юн Сок Еля временно отстранили от должности, обвинив в мятеже и злоупотреблении властью после его попытки ввести в стране военное положение. Перед выдачей ордера на арест политика он несколько раз не явился на допросы в прокуратуру.

#Южная Корея #полиция #Мятеж #ордер на арест #Юн Сок Ёль #злоупотребление властью
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