Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Еля

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента страны Юн Сок Еля по делу о мятеже, пишет агентство Yonhap со ссылкой на управление антикоррупционных исследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO).

«CIO попросило полицию взять на себя исполнение ордера на задержание президента Юн Сок Еля», - говорится в публикации.

Уточняется, что соответствующий запрос с просьбой о сотрудничестве направили в полицию поздно вечером в воскресенье, 5 января, за день до того, как истекает срок действия ордера на арест главы государства. Ордер был выдан 31 декабря в соответствии с заявлением управления, его действие завершается в полночь 6 января.

Ранее правоохранители уже пытались задержать Юн Сок Еля. К его резиденции прибыли сотрудники полиции и CIO, однако они не смогли войти в само здание, так как им препятствовала служба безопасности президента.

Напомним, Юн Сок Еля временно отстранили от должности, обвинив в мятеже и злоупотреблении властью после его попытки ввести в стране военное положение. Перед выдачей ордера на арест политика он несколько раз не явился на допросы в прокуратуру.