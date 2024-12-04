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Yonhap: руководство офиса президента Южной Кореи подало в отставку

Одновременно в отставку подали начальники управлений и старшие секретари.
Марина Крижановская 2024-12-04 04:41:48
© Фото: Kim Jae-Hwan Keystone Press Agency Globallookpress

В Республике Корея на фоне введения военного положения и его отмены руководство администрации президента Юн Сок Еля подало в отставку.

По информации местного агентства Yonhap, одновременно прошения об отставке подали главы управлений и старшие секретари.

«Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку. Среди них начальник штаба президента Чон Джин Сок, советник по национальной безопасности Син Вон Сик и начальник штаба по политике Сон Тэ Юн, а также еще семь старших помощников», - привели журналисты текст сообщения, разосланного офисом президента.

Это решение приняли во время заседания руководства под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.

Напомним, в ночь на 4 декабря южнокорейский лидер Юн Сок Ель ввел в стране военное положение, по его словам, оно было связано с «вычисткой просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Кроме этого президент Юн считал, что в стране может быть парализована власть из-за попыток импичмента многим высокопоставленным чиновникам со стороны оппозиции.

После введения военного положения 190 из 300 депутатов Национального собрания единогласно проголосовали за его отмену. Тогда Юн Сок Ель заявил, что отменит военное положение, для чего созвал заседание правительства и отозвал войска. На проведенном заседании решение об отмене военного положения в Республике Корея оформили официально.

#в стране и мире #Южная Корея #республика корея #офис президента #Юн Сок Ёль #подать в отставку
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