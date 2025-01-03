Около 2 700 полицейских отправились к резиденции президента Южной Кореи

К резиденции президента Южной Кореи в Сеуле прибыли порядка 2 700 полицейских, чтобы охранять порядок. Прежде туда направились правоохранительные органы, чтобы арестовать главу государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные местного телеканала Yonhap.

Ранее следователи Республики Корея впервые в истории государства прибыли в резиденцию президента, чтобы арестовать временно отстраненного, но действующего главу государства Юн Сок Еля.

На территорию смогли пройти около двух десятков людей из числа полицейских и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных в стране лиц (CIO). В само здание они пока не вошли, поскольку им препятствует служба безопасности президента.

В последний день 2024 года Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юна и обыски в резиденции. В случае ареста президента его доставят на допрос в штаб-квартиру CIO в Квачхоне. После чего его могут поместить в Сеульский центр заключения в расположенном неподалеку Ыйване.