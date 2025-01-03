Южнокорейские силовики прибыли к резиденции Юн Сок Еля для его ареста

В столице Республике Корея к резиденции президента Юн Сок Ёля прибыли правоохранительные органы для его ареста по делу о мятеже. В настоящее время его полномочия приостановлены из-за объявленного ему импичмента в связи с введенным им ранее военным положением в стране.

Как сообщает RT со ссылкой на местное информагентство, президент Юн стал первым действующим президентом в республике, которого могут арестовать.

Уточняется, что у следователей государственного антикоррупционного агентства есть ордер на арест главы государства.

Во вторник, 31 декабря 2024 года, суд Сеула выдал ордер на арест президента Юна, которого обвинили во введении кратковременного военного положения в Южной Корее 3 декабря и в злоупотреблении властью. Прежде первое лицо государства несколько раз не явился на допросы в прокуратуру.