В Черном море у берегов Анапы и в Крыму выявлены новые нефтяные пятна

Два новых маслянистых пятна обнаружили в акватории Черного моря - около Анапы и в районе Судака в Крыму, сообщили в пресс-службе МЧС России. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси.

«В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево... В Крыму в районе бухты Капсель, от мыса Француженка до парохода “Багратион” выявлен факт обнаружения нефтепродуктов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Крыму речь идет о загрязнении протяженностью два километра, уточнили в МЧС. К работам привлекли 40 специалистов и шесть единиц техники. По данным министерства, ситуацию в акватории Черного моря также мониторит авиация.

Сообщается, что всего с начала работ по сбору нефтесодержащих отходов с побережья Анапы и Темрюкского района вывезли более ста тысяч песка и грунта, в Крыму - более девяти тысяч мешков с подобными отходами.

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» подчеркивали, что на данный момент опасно делать прогнозы в отношении открытия купального сезона на курортах Краснодарского края.

Режим ЧС федерального уровня был введен в конце декабря из-за разлива мазута в Черном море. Трагедия произошла 15 декабря в результате крушения двух танкеров в районе Керченского пролива. По данным МЧС, контроль обстановки ведется в том числе с применением космических технологий и с помощью пеших групп.