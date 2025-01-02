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С побережья Кубани вывезли 73 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта

В Краснодарском крае ведут постоянный мониторинг акватории и побережья.
Сергей Лебедев 2025-01-02 11:06:21
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: mchs_official, Telegram

В Краснодарского крае после крушения танкеров с мазутом собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется постоянный мониторинг акватории и побережья. Для этого даже задействована авиация.

«Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами», - почеркнули в МЧС.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. В результате, по предварительным оценкам, в акватории Черного моря оказалось около 4 000 тонн мазута.

Спустя полторы недели в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 

#Краснодарский край #МЧС #анапа #мазут
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