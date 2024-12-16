Геолог рассказал о последствиях загрязнения Черного моря после ЧП с танкерами

Произошедшая авария в Керченском проливе и разлив топлива не окажут существенного влияния на акваторию Черного моря и его биосферу. В комментарии «Звезде» доцент кафедры геоэкологии Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Сергей Якуцени дал оценку последствий этого ЧП с точки зрения загрязнения окружающей среды и вреда здоровью населения.

По его мнению, какая-то часть нефтепродуктов может попасть на береговую зону и вызвать загрязнение ее и, возможно, даже территории пляжей. Учитывая, что в период трех зимних месяцев там наблюдаются штормы, то вероятно, что большая часть попавшего в акваторию мазута рассеется по всему морю и не причинит существенного ущерба.

«Не грозит ни физическое повреждение окружающей среды, ни тем более химико-токсикологическое - дело в том, что мазуты получаются при холодной перегонке нефти, это процесс крекирования - мазуты уходят вниз. Соответственно, те потенциальные токсические вещества, которые они в себе содержат, они очень хорошо упакованы в молекулярную структуру, они находятся в очень плотных соединениях, и нет такой силы в акватории, которая могла бы их сделать опасными и подвижными для биосферы черноморского побережья», - пояснил ученый.

Сергей Якуцени предположил, что максимальный объем мазута, который может попасть в окружающую среду, это восемь тонн, которые везли оба потерпевших крушение судна.

Напомним, катастрофа в Черном море произошла в воскресенье, 15 декабря. В Керченском проливе во время шторма на мель село грузовое судно «Волгонефть 212», с которого эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Позже выяснилось, что еще один танкер, «Волгонефть 239», там же попал в шторм. На его борту находились 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать рабочую группу по чрезвычайному происшествию в Керченском проливе.