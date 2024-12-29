Эколог: опасно давать прогнозы по купальному сезону в Анапе

Специалисты пока не могут сказать, когда загрязненная часть побережья Краснодарского края станет снова пригодной для купания и отдыха, заявила «Звезде» эколог Анна Курбатова.

«Тут два момента: прогнозы мы можем давать с точки зрения экспериментальных данных о загрязнении прибрежной полосы, морской воды, воздуха. Причем они должны быть получены не разово, отмониторированы. В разных точках забора, согласованные пробы», - рассказала она.

По словам эколога, потребуется глобальная система мониторинга. Нужно получить данные, оценить их и лишь потом делать математический прогноз.

«Мы можем только сравнивать эту катастрофу с другими, которые были, и с тем, как долго там восстанавливалась экосистема», - объяснила эксперт.

Поведение загрязняющих веществ зависит и от климатической составляющей, и сезона, и от температуры воздуха. Они могут вступать в различные химические реакции и по-разному проявлять свою токсичность, уточнила Курбатова.

Прогнозировать точные сроки опасно, потому что люди могут на них ориентироваться и потом столкнуться с длительным и отложенным воздействием токсичных веществ, объяснила эксперт.

«Даже тот, кто говорит, что все будет хорошо, - лукавит. И тот, кто говорит, что все будет плохо, - тоже лукавит», - сказала Курбатова.

Ранее Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов из-за разлива мазута в Керченском проливе после крушения двух танкеров в декабре. Нефтепродукты выбрасывает на берег в районе Анапы и Темрюка в Краснодарском крае и в районе Керчи в Крыму.

По информации МЧС, с начала проведения работ на Кубани собрано почти 37 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на полигоны более 34 тысячи тонн. По оценкам специалистов, объем грунта с мазутом может вырасти до 200 тысяч тонн.

В Краснодарском крае введен федеральный режим ЧС, в Крыму - региональный.