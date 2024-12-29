МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эколог: опасно давать прогнозы по купальному сезону в Анапе

По словам эксперта, нужно получить данные мониторинга, оценить их и лишь потом делать математический прогноз.
Владимир Рубанов 2024-12-29 10:54:57
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Специалисты пока не могут сказать, когда загрязненная часть побережья Краснодарского края станет снова пригодной для купания и отдыха, заявила «Звезде» эколог Анна Курбатова.

«Тут два момента: прогнозы мы можем давать с точки зрения экспериментальных данных о загрязнении прибрежной полосы, морской воды, воздуха. Причем они должны быть получены не разово, отмониторированы. В разных точках забора, согласованные пробы», - рассказала она.

По словам эколога, потребуется глобальная система мониторинга. Нужно получить данные, оценить их и лишь потом делать математический прогноз.

«Мы можем только сравнивать эту катастрофу с другими, которые были, и с тем, как долго там восстанавливалась экосистема», - объяснила эксперт.

Поведение загрязняющих веществ зависит и от климатической составляющей, и сезона, и от температуры воздуха. Они могут вступать в различные химические реакции и по-разному проявлять свою токсичность, уточнила Курбатова.

Прогнозировать точные сроки опасно, потому что люди могут на них ориентироваться и потом столкнуться с длительным и отложенным воздействием токсичных веществ, объяснила эксперт.

«Даже тот, кто говорит, что все будет хорошо, - лукавит. И тот, кто говорит, что все будет плохо, - тоже лукавит», - сказала Курбатова.

Ранее Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов из-за разлива мазута в Керченском проливе после крушения двух танкеров в декабре. Нефтепродукты выбрасывает на берег в районе Анапы и Темрюка в Краснодарском крае и в районе Керчи в Крыму.

По информации МЧС, с начала проведения работ на Кубани собрано почти 37 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на полигоны более 34 тысячи тонн. По оценкам специалистов, объем грунта с мазутом может вырасти до 200 тысяч тонн.

В Краснодарском крае введен федеральный режим ЧС, в Крыму - региональный.

#Краснодарский край #Керчь #очистка #экология #Керченский пролив #анапа #наш эксклюзив #загрязнение #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 