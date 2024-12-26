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Режим ЧС федерального уровня ввели из-за разлива мазута в Черном море

Ранее в Кремле назвали масштаб экологической катастрофы в Черном море очень большим и отметили, что потребуются время и дополнительные средства для ликвидации последствий.
Ян Брацкий 2024-12-26 17:03:56
© Фото: ТРК «Звезда»

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен в Краснодарском крае из-за разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России после заседания рабочей группы в Анапе.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. Суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Около половины груза попало в море.

Сейчас нефтепродукты выбрасывает на черноморское побережье, часть мазута осела на дно. Сотни волонтеров и профессионалов работают над устранением последствий экологической катастрофы.

Мазут вместе с песком собирают в мешки и отвозят на специальные предприятия для утилизации. В промзоне Анапы создана площадка, на которую свозят загрязненный грунт.

Ряд экспертов-экологов ранее предупредили, что быстро устранить последствия разлива мазута не получится. Полная очистка акватории Черного моря, его дна и прибрежной полосы может занять до 10 лет. Туристический сезон в Краснодарском крае под серьезной угрозой.

#экология #Черное море #Кубань #режим ЧС #мазут
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