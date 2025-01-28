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«Галерею звезд» в Останкино украсили к китайскому Новому году

Праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года пройдут в Москве в ближайшие две недели, «Галерея звезд» стала одной из площадок.
Анастасия Бобылева 2025-01-28 23:53:53
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве в рамках перекрестных Годов культуры России и КНР отметят китайский Новый год. Он наступит 29 января, а праздничные мероприятия по этому поводу продлятся почти две недели. На Манежной и Тверской площадях, на Кузнецком мосту и Тверском бульваре установили арки с традиционными китайскими фонариками. Камергерский переулок тоже украсили в красных оттенках.

К празднику присоединилась и «Галерея звезд» у подножья Останкинской телебашни. Ее украсили драконами и фонариками, зажгли красную подсветку. Так именные звезды легенд отечественного радио и телевидения смотрятся еще более торжественно и немного экзотично.

Между звездами расположились работы художницы Анны Донченко в китайской манере. Надпись, поздравляющая с наступлением китайского Нового года, будет гореть в эти дни и на самой телебашне.

В прошлом году «Галерея звезд» также стала площадкой для праздника. В ней устроили тематическую выставку, а для юных посетителей организовали мастер-классы по живописи.

Идея создания «Галереи звезд» появилась много лет назад у президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. В 2022 году она воплотилась в жизнь, и у подножия Останкинской телебашни появилась крытая галерея с первыми пятью звездами легенд советского и российского телевидения. Спустя год их число достигло 25.

В ноябре 2024 года галерею пополнили три новых памятных знака - звезды Калерии Кисловой, Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. Последний в беседе со «Звездой» выразил благодарность за внимание к его «скромной персоне» и вспомнил о работе в программе «Городок» вместе с Олейниковым.

#в стране и мире #Останкино #китайский новый год #галерея звезд
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