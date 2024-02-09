Даже в Останкино: как в Москве готовятся отмечать китайский Новый год

В Москве начинается масштабный фестиваль, приуроченный к китайскому Новому году, который наступает сегодня в полночь. Ярмарки, шоу, выставки, экскурсии - все это продлится вплоть до 18 февраля. Так в российской столице самый важный праздник Поднебесной еще никогда не отмечали.

Присоединиться к празднику можно будет и в центре, и на ВДНХ. Еще одна площадка - «Галерея звезд» на территории Останкинской телебашни. Здесь можно посмотреть тематическую выставку, а юным посетителям, например, принять участие в мастер-классах по живописи.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. Идея проекта зародилась 15 лет назад у президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. В 2022 году у подножия Останкинской телебашни появилась крытая галерея, а в ней - первые пять звезд легенд советского и российского телевидения. Год спустя их стало уже 25.

Проект стал основой одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой и Анне Шатиловой, а также ведущем капитал-шоу «Поле чудес» Леониде Якубовиче.