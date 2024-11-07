Три новых памятных знака появились в «Галерее звезд» у Останкинской башни

У подножия Останкинской башни в «Галерее звезд», которая посвящена легендам отечественного телевидения, открыли новые почетные знаки в честь Калерии Кисловой, Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. Торжественная церемония прошла накануне.

Историко-познавательный комплекс у одной из главных достопримечательностей нашей столицы уже существует два года. Это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. Ранее здесь зажгли 35 звезд, а теперь сияет 38.

Звезды Юрия Стоянова и Ильи Олейникова в галерее расположились рядом. И это не просто так. Именно благодаря их уникальному тандему зритель увидел телепередачу «Городок», которая принесла артистам всенародную любовь. Почти 20 лет в эфире, 284 выпуска.

В юмористической программе авторы смогли отразить дух времени и страны, за что «Городок» стал таким популярным. За долгие годы совместной работы Юрий Стоянов и Илья Олейников стали близкими друзьями. Они даже родились в один день, 10 июля.

«Спасибо огромное за то, что моей скромной персоне будет установлена такая звезда, как бы признание, я не знаю, как это оценить. Спасибо тем людям, от которых это зависит. Надеюсь, что здесь прежде всего учтены вкусы огромной армии зрителей», - говорит Юрий Стоянов.

Изначально экранизация анекдотов, а позже - авторских зарисовок. Фантазия создателей «Городка» не знала границ. История программы прервалась в 2012 году. Тогда не стало Ильи Олейникова. Через год Юрий Стоянов объявил о закрытии телепередачи.

«Он скромный очень был человек. Ему было бы безумно приятно. Для него зрители - самое главное мерило в этой жизни. Все, что он делал, все для того, чтобы зрителю было классно», - рассказывает сын народного артиста РФ Ильи Олейникова Денис Клявер.

Звезда зажглась и в честь Калерии Кисловой - режиссера советского и российского телевидения. Она работала за кадром больше полувека, но именно ее глазами телезрители видели все самые интересные и захватывающие события в стране - Олимпиаду 80-х, самый первый телемост между СССР и США, все парады и демонстрации.

«Мы очень рады, что с Калерией работали, дружили», - отмечает советский и российский диктор Центрального телевидения, телерадиоведущая, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Напомним, первые звезды в галерее появились в 2022 году. Однако идея создания подобного пространства родилась 17 лет назад у автора проекта, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Воплотить все в реальность удалось совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью. Планируется открыть больше сотни памятных знаков.

«Проект удался. Он интересен. Мы постарались его сделать достаточно современным, в том числе для молодежи», - говорит директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский РЦ» Дмитрий Назаров.

Со временем «Галерея звезд» легла в основу одноименного телевизионного шоу. Большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути звезд телерадиовещания как прошлого века, так и наших дней.

В эфир уже вышли десятки выпусков. В теплой атмосфере родные и близкие легенд экрана расскажут, что оставалось за кадром и как зажигалась любимая звезда, которая уже никогда не погаснет.