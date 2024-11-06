Юрий Стоянов рассказал о неделимости дуэта «Городок»

Актер Юрий Стоянов поделился в беседе со «Звездой» воспоминаниями о своем друге Илье Олейникове и эмоциями об открытии двух звезд в честь легендарного дуэта в историко-познавательном комплексе «Галерея Звезд» у подножия Останкинской башни.

Звезды Стоянова и Олейникова находятся рядом. Актеров связывает не только совместное творчество - съемки в программе «Городок», которая была в эфире почти 20 лет - но и крепкая дружба.

«Спасибо огромное за то, что моей скромной персоне будет установлена такая звезда, как бы признание, я не знаю, как это оценить. Спасибо тем людям, от которых это зависит. Надеюсь, что здесь прежде всего учитаны вкусы огромной армии зрителей», - прокомментировал Стоянов.

По его словам, с Олейниковым они были «не двумя гениальными артистами, а гениальной парой». Также актер подчеркнул, что инициатором создания дуэта являлся именно его друг и в сейчас его очень не хватает.

«Мне его безумно не хватает, надеюсь, как и многим зрителям. С этой невероятной органикой он был бы востребован и сейчас» - отметил Стоянов.

Юрий Стоянов и Илья Олейников - легендарный юмористический дуэт. 19 лет совместной работы над «Городком» подарило несколько премий «ТЭФИ» и любовь миллионов телезрителей.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС, в рамках которого у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. Это большой цикл программ, где каждый выпуск - отдельная история о жизни и творчестве журналистов как прошлого века, так и наших дней.