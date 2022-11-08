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Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино

Константин Коковешников
Игнат Далакян
21:18 08.11.2022
Руководство самых разных каналов со всей страны поприветствовало тех, на чьих программах выросло не одно поколение телезрителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Одна из главных достопримечательностей Москвы и одно из десяти высочайших сооружений мира - Останкинская башня - сегодня закрыта для экскурсий. Внутри те, кто писал и пишет историю современного телевидения. Руководство самых разных каналов со всей страны приветствует тех, на чьих программах выросло не одно поколение телезрителей. И конечно, они сами. Всех объединила церемония - в память об ушедших из жизни кумиров миллионов, советских дикторов, сегодня открывают «Галерею звезд», которые теперь будут светить всем посетителям Останкинской башни.

Знаменитая тетя Валя, голосом которой говорила мама Малыша в первом мультфильме о Карлсоне, Валентина Леонтьева долгие годы рассказывала сказки на ночь в программе «Спокойной ночи, Малыши». Взрослым была знакома, в основном, по программе «От всей души», где потерявшие друг друга из вида люди во времена, когда и домашний телефон был далеко не у всех, вновь могли встретиться.

Старейшая программа на советском и российском телевидении - «Клуб путешественников» - связана с именем Юрия Сенкевича, который и сам в составе первой в СССР экспедиции покорял Эверест, изучал влияние экстремальных условий на организм человека и именно поэтому по приглашению известного норвежского путешественника Тура Хейердала вначале поехал врачом в одну из его экспедиций. А затем вместе с ним в папирусной лодке пересек Атлантику.

«Я вот был в Антарктиде в январе месяце, там лето, круглый день светло, и вот мы там две недели на корабле вокруг этих островов высаживались где-то. А он отправился в годичную зимовку в Антарктиду. Еще до телевидения», - вспоминает ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов Юрия Сенкевича.

Голос диктора Игоря Кириллова знает каждый, кто хоть раз смотрел центральное телевидение СССР. Было время, когда он выступал с новогодним обращением вместо руководства страны и почти каждый год вместе с Анной Шатиловой именно он вел трансляцию знаменитых парадов на Красной площади.

«Все были мастерами. Если бы кто-то где-то сплоховал, прямой эфир, на все страны была бы накладка. Но этого не было. За 50 с лишним лет ни одной накладки», - вспомнила Анна Шатилова.

Впервые идея создания подобной галереи звезд 15 лет назад родилась в коридорах Останкино. Вначале увековечить память известных деятелей телевидения планировали рядом с прудом напротив телецентра. А затем, когда место появилось здесь, решили больше не откладывать идею в долгий ящик.

«Учителя-то были великие. Я застал еще то великое телевидение. Центральное телевидение, как его называли. Это были профессионалы более высокого класса, чем сейчас. Это раз. А во-вторых, лица были другие. Они добрее были намного. И они продукцию делали добрую, чем мы сейчас», - рассказал президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Дань уважения таланту тех, благодаря которым и появилось современное телевидение, в то же время слова признания от зрителей со всей страны и благодарность от учеников первопроходцев телевидения.

В честь ушедших от нас и ныне здравствующих деятелей телевидения, для которых такое признание важно при жизни, рядом с Останкинской башней дают светошумовое огненное шоу. Кульминация праздника - салют, раскаты которого хорошо слышали далеко за пределами Останкино.

Крытую галерею, которая встречает каждого посетителя Останкинской башни, в перспективе заполнят и другие громкие имена. Организаторы уже подсчитали - имеющегося здесь места хватит еще как минимум на 100 звезд.

Напомним, в честь 55-летия Останкинской башни открылась «Галерея звезд». Посетителей галереи познакомят с историей российского телевидения. На открытии были заложены первые пять звезд, посвященные легендам отечественного ТВ. Каждый месяц будет открываться новая звезда.

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