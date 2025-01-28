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В Белграде протестующие начали окружать заблокированную дорогу

По улицам Белграда идут большие толпы людей, в руках у них флаги Сербии, они блокируют движение транспорта.
Дарина Криц 2025-01-28 01:23:31
© Фото: IMAGO Aleksandar Djorovic. Globallookpress

Столица Сербии снова погрузилась в массовые протесты. К крупной транспортной развязке, прежде заблокированной, стягиваются большие массы людей, преимущественно это молодежь и студенты, оппозиционные силы.

Днем в понедельник, 27 января, учащиеся начали 24-часовую акцию, для чего заблокировали одну из автомобильных развязок Белграда.

На разошедшихся в Сети кадрах видно, как множество людей обступили крупный транспортный узел, или идут по улицам с сербскими флагами, слышны гудки и звуки клаксонов.

Напомним, массовые демонстрации в Сербии возникли на фоне гибели 15 человек после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в самом начале ноября.

Происходящее в стране сербский президент Александр Вучич назвал попыткой Запада устроить цветную революцию. 

В конце декабря 2024 года МИД России потребовал прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии.

#в стране и мире #Сербия #оппозиция #Белград #блокирование #массовые протесты
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