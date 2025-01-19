Вучич обвинил Запад в попытках устроить цветную революцию в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о попытках Запада устроить в стране цветную революцию. Он рассказал об этом в эфире телеканала Happy.

«Все, что они делают, - это попытки цветной революции, я в этом совершенно не сомневаюсь. Это не проблема, мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей», - прокомментировал Вучич.

По его словам, у властей есть информация о том, как иностранные агенты уже сейчас, используя свои связи, призывают студентов выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение. Причем речь идет не только о западных агентах, но и о тех, кто прибыл с Востока.

«Мы уже знаем, кто и как это делает. Некоторые прибывают из западных стран, а некоторые - с Востока, где они выполняли грязную работу для западной агентурной сети», - добавил президент.

Он пообещал, что до определенного момента правительство Сербии готово это терпеть, но потом начнет действовать в соответствии с правилами.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена пытается санкциями сломить руководство страны. По его словам, американские санкции против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) нужны Вашингтону для того, чтобы заставить Белград ввести ограничения против РФ.