Бетонный козырек рухнул на людей на вокзале в сербском Нови-Саде

Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в Сербии. О трагедии сообщает портал «Вечерне новости».
«Как мы узнали, из-под завалов извлекли три тела», - пишет портал.
О точном количестве погибших и пострадавших, а также о характере их травм не сообщается. Горожан призывают сдавать кровь в ближайших пунктах приема.
На место ЧП прибывают кареты скорой помощи, территорию вокзала оцепили, работают пожарные. К месту обрушения прибыли местные власти, а также глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Предположительно, козырек из бетона и металла обрушился в полдень по местному (14.00 мск) времени. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.
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