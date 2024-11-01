Бетонный козырек рухнул на людей на вокзале в сербском Нови-Саде

Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в Сербии. О трагедии сообщает портал «Вечерне новости».

«Как мы узнали, из-под завалов извлекли три тела», - пишет портал.

О точном количестве погибших и пострадавших, а также о характере их травм не сообщается. Горожан призывают сдавать кровь в ближайших пунктах приема.

На место ЧП прибывают кареты скорой помощи, территорию вокзала оцепили, работают пожарные. К месту обрушения прибыли местные власти, а также глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Предположительно, козырек из бетона и металла обрушился в полдень по местному (14.00 мск) времени. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.