МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бетонный козырек рухнул на людей на вокзале в сербском Нови-Саде

Пострадавших с места увозят кареты скорой помощи, о причинах обрушения не сообщается.
Ян Брацкий 2024-11-01 17:47:39
© Фото: bora_novakovic, Х © Видео: bora_novakovic, Х, novosadske, X, com.paratzelzius

Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в Сербии. О трагедии сообщает портал «Вечерне новости».

«Как мы узнали, из-под завалов извлекли три тела», - пишет портал.

О точном количестве погибших и пострадавших, а также о характере их травм не сообщается. Горожан призывают сдавать кровь в ближайших пунктах приема.

На место ЧП прибывают кареты скорой помощи, территорию вокзала оцепили, работают пожарные. К месту обрушения прибыли местные власти, а также глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Предположительно, козырек из бетона и металла обрушился в полдень по местному (14.00 мск) времени. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

#в стране и мире #Сербия #обрушение #Трагедия #вокзал #Нови-Сад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 