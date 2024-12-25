В МИД РФ потребовали прекратить вмешательство Запада в дела Сербии

Россия требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Приштина при попустительстве США и Европейского союза продолжает создавать невыносимые условия для коренного населения Косово.

Поводом для недовольства Москвы стала попытка не допустить к выборам в парламент края местную партию «Сербский список». Мария Захарова назвала происходящее в Косово нарушением основополагающих прав и свобод граждан.

«Это вполне в духе современной европейской "демократии", характеризующейся отменой неугодных результатов выборов где бы то ни было и травлей неподходящих кандидатов», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также заявила, что Запад хочет сменить легитимную власть в Сербии через «цветную революцию».

Напомним, в минувшем августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил от России сведения о подготовке в республике акций, которые привели бы к государственному перевороту. По его словам, Москва предупредила Белград о готовящихся массовых беспорядках. Их организаторами выступили представители западных стран.

Александр Вучич уточнил, что эту информацию власти страны получили от РФ по официальным каналам.