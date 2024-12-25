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В МИД РФ потребовали прекратить вмешательство Запада в дела Сербии

Мария Захарова прокомментировала попытку не допустить партию «Сербский список» к выборам в парламент Косово.
Сергей Лебедев 2024-12-25 22:54:04
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Россия требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Приштина при попустительстве США и Европейского союза продолжает создавать невыносимые условия для коренного населения Косово.

Поводом для недовольства Москвы стала попытка не допустить к выборам в парламент края местную партию «Сербский список». Мария Захарова назвала происходящее в Косово нарушением основополагающих прав и свобод граждан.

«Это вполне в духе современной европейской "демократии", характеризующейся отменой неугодных результатов выборов где бы то ни было и травлей неподходящих кандидатов», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также заявила, что Запад хочет сменить легитимную власть в Сербии через «цветную революцию».

Напомним, в минувшем августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил от России сведения о подготовке в республике акций, которые привели бы к государственному перевороту. По его словам, Москва предупредила Белград о готовящихся массовых беспорядках. Их организаторами выступили представители западных стран.

Александр Вучич уточнил, что эту информацию власти страны получили от РФ по официальным каналам.

#Сербия #приштина #Мария Захарова #Запад #дипломат #косово #МИД РФ
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