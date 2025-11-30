Не менее 300 наемников из Колумбии погибли за время боевых действий, примкнув к вооруженным силам Украины. В целом не менее пяти сотен граждан этой южноамериканского государства вступили в ряды ВСУ, надеясь получить гонорар в размере пяти тысяч евро. Эти данные озвучила депутат Кармен Фелиса Рамирес Боскан от правящего блока «Исторический пакт».

«Есть данные, которые показывают, что более 500 колумбийцев были завербованы как боевики на Украине, и более 300 из них погибли. <...> Сегодня их уже нет на этой земле, потому что они были убиты в бою», - сообщила Боскан во время выступления, трансляция велась на YouTube-канале Палаты представителей.

Также парламентарий обратила внимание, что ее страна не имеет дипломатического представительства на Украине. Это создает определенные препятствия для взаимодействия и оказания помощи соотечественникам.

Накануне в Палате представителей Конгресса Колумбии прошло заседание по вопросу полного запрета наемничества. Власти намерены присоединиться к конвенции 1989 года о борьбе с наемничеством. В связи с этим в нижней палате парламента провели окончательное голосование.

А в октябре этого года военные из Колумбии обратились к своему президенту и попросили вытащить их из Украины.

Ранее стало известно, что на стороне Украины в зоне спецоперации воюют по меньшей мере пять подразделений наемников из стран Латинской Америки. Есть батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

Также пресса сообщала о трех погибших аргентинцах - 25-летнем Ариэле Акоре, 47-летнем Мариано Франко и 53-летнес Хосе Гальярдо. Их ликвидировали при штурме под городом Сумы в Курской области. Также с начала СВО уничтожено как минимум 92 наемника из Северной Америки, утверждала газета The New York Times.